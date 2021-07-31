Решетова заинтриговала поклонников таинственными посланиями на арабском

Москва, 31 июля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова намекнула на отношения с новым избранником.

После расставания с музыкантом модель посвятила несколько песен своему бывшему. Так, по крайней мере, думают поклонники девушки. Решетова жестко прошлась по шоу «Холостяк», в котором участвовал ее экс-возлюбленный.

В соцсетях Анастасия уже оставляла намеки на новые отношения, однако официально не подтверждала информацию. На этот раз в Instagram она опубликовала фотографию с курорта на юге Франции и в комментарии добавила таинственную подпись на арабском.

«Я связана с тобой», — гласило послание.

В комментариях подписчики активно гадают, кому адресован пост. Некоторые не исключают, что речь идет вовсе не о любовнике, а о боге, поскольку недавно Решетова приняла ислам.

«Ну, когда уже мы узнаем, с кем ты там в отношениях», — спрашивает один из поклонников.

«Подпись к фото: что-то на богатом?» — с иронией добавил другой.

«Новый возлюбленный, походу, араб», — предположил фолловер.

Решетова и Тимати расстались около года назад. Пока модель по-прежнему живет в апартаментах основателя лейбла Black Star вместе с их общим сыном Ратмиром. Анастасия ранее заявила, что у нее есть собственное жилье, однако там идет ремонт. Знаменитость не исключила, что скоро переедет вместе с ребенком. После этого поклонники заподозрили, что Тимати выселяет Решетову из своей квартиры. Однако модель опровергла эти домыслы во время общения с подписчиками в Instagram Stories.