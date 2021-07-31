Роспотребнадзор разработал порядок коллекционирования патогенных вирусов

Москва, 31 июля. Роспотребнадзор разработал порядок создания, пополнения, ведения и использования коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов.

Коллекционирование вирусов и микроорганизмов является важнейшим направлением в рамках обеспечения биологической безопасности России, передает «Российская газета». Таким образом регулируется санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны.

На сегодняшний день в российской науке уже существует коллекция микроорганизмов, которая насчитывает свыше 2200 объектов хранения и является уникальным фондом. Особую ценность имеют хранящиеся там образцы сибиреязвенного микроба, возбудителей эмерджентных, карантинных и экзотических инфекционных болезней животных.

Недавно специалисты оценили вероятность распространения в России обезьяньей оспы, которую выявили на территории США. Так как вирус гораздо менее заразен, чем коронавирус, то опасаться нечего.