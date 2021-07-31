Аналитик спрогнозировал положение рубля к концу августа

Москва, 31 июля. Рубль к концу лета может попасть под умеренное давление, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Александр Бахтин рассказал, что может ожидать российскую валюту в августе. Об этом сообщает «Прайм».

«Под занавес июля пара доллар-рубль после виража в район 75 вернулась к уровням начала месяца у отметки 73. На геополитическом фронте относительное затишье, цены на нефть курсируют на комфортных уровнях, улучшился спрос на ОФЗ», — рассказал он.

Однако подножки в геополитике рублю могут возникать неожиданно. В ближайшие недели подвести могут цены на нефть, а также возникнуть риски новых локдаунов, увеличение добычи ОПЕК+ и прочее. К концу лета доллар будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей.

Курс доллара впервые за месяц упал ниже 73 рублей. По информации Московской биржи, стоимость доллара США опустилась ниже отметки в 73 рубля. Это произошло впервые с 1 июля 2021 года.