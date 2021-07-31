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Рудова порадовала поклонников новым фото в вызывающем платье

  /   Обновлено: 31 июля 2021 01:01
Общество
Рудова порадовала поклонников новым фото в вызывающем платье
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 31 июля. Российская актриса Наталья Рудова опубликовала новое фото в сексуальном платье с глубоким декольте.

Рудова получила широкую известность благодаря роли в сериале «Универ». Там она сыграла молодую сексуальную преподавательницу Ксению. Поклонники всегда с восторгом воспринимают каждое фото, которое актриса публикует на своей странице в Instagram.

Так, недавно Наталья поделилась с фанатами новым снимком, на котором она приняла эротичную позу. На актрисе было надето обтягивающее черное платье с открытой спиной и тонкими лямками, которое подчеркивало ее выдающиеся формы.

Снимок был сделан у зеркала, в результате чего актриса показала свою фигуру со всех ракурсов. Глубокое декольте выигрышно выделяло красивый бюст 38-летней Рудовой. Любимые наряды знаменитости — обтягивающие топы и платья.

Недавно популярная британская певица и модель Дуа Липа порадовала армию фанатов откровенными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков в разноцветном купальнике, который еле прикрывает все ее достоинства. Знаменитость отдыхала на курорте в Албании.

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