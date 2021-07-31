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Повторные показы киноклассики в России собирают рекордные просмотры
Общество
Повторные показы киноклассики в России собирают рекордные просмотры
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Москва, 31 июля. Летом 2021 года стали популярны повторные релизы старых фильмов в кинотеатрах. Эксперты назвали причины такого успеха.

В выходные на большие экраны вновь выходит картина 1992 года Пола Верховена «Основной инстинкт», прокатчики планируют перевыпустить фильмы «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и «Римских приключений» Вуди Аллена. В июле огромной популярностью пользовались показы отреставрированных «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, а в середине августа кинолюбители вновь смогут лицезреть оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Об этом информируют «Известия».

Ретро картины могут в будущем составить конкуренцию современным фильмам. Не все прокатчики хотят вводить старое кино, так как блокбастеры и семейные фильмы приносят основную кассу. По мнению основателя и директора кинотеатра «Англетер» в Санкт-Петербурге Стаса Ершова, повторный прокат расцвел из-за связанного с пандемией вакуума, когда в открытых кинотеатрах наблюдается небольшой трафик. Он отметил, что большинство прокатчиков ожидают лучших времен для премьеры хитовых фильмов. Эксперты считают, что повторный прокат будет иметь успех при значимости релиза, качестве реставрации и информационном сопровождении старых кино.

Исследователи выяснили, что россияне стали на 60% чаще смотреть фильмы и сериалы в интернете, чем два года назад. Рост просмотров онлайн-контента связан с сокращением количества развлекательных мероприятий, ограничениями работы ресторанов и кинотеатров из-за пандемии.

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