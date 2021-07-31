Китай и Индия будут бороться с ростом цен на нефть

Москва, 31 июля. Стоимость нефти снова составила больше 75 долларов за баррель.

Сейчас неизвестно, станут ли цены еще выше, однако они, по меньшей мере, стабилизировались на показателях больше докризисных. Такого расклада событий еще год назад никто не ждал. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Многие остались в выигрыше от этой ситуации на нефтяном рынке. Прибыль получили и в России, и в США. Однако число недовольных также увеличилось. Эти страны стали думать о противостоянии с высокими ценами.

Правительство Китая сообщило, что собирается разместить на рынке до 30 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Индия же решила за раз продать половину своих стратегических ресурсов.

При этом коронавирус снова оказывает давление на котировки нефти. Инвесторы опасаются, что распространение инфекции отобразится на черном золоте.