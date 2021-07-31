База данных о 40 тыс. банковских операций россиян утекла через Telegram

Москва, 31 июля. Через Telegram распространяются сведения примерно о 40 тысячах операций, проведенных якобы через сервис «Сбера» российскими пользователями.

В рассекреченную информацию, опубликованную на канале с 4 тысячами подписчиков 30 июля, входят данные о сумме, дате и времени, а также IP-адресе оплаты, передают «Известия». Сбербанк прокомментировал инцидент и заявил, что для россиян нет никакой угрозы и утечка не несет в себе критических сведений.

По опубликованным логам можно узнать несколько цифр банковской карты и имя пользователя, однако сотрудники Сбербанка подчеркнули, что при помощи этих данных идентифицировать клиента или его карту невозможно, как и провести атаку на клиента или его карту.

Недавно на фоне возросшего количества фишинговых сайтов россиянам напомнили, как не попасться на уловку мошенников. Для этого следует тщательно проверять адрес сайта и не переходить по подозрительным ссылкам.