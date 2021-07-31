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Российские компании нарастили прибыль в пандемию

  /   Обновлено: 31 июля 2021 00:28
Экономика
Российские компании нарастили прибыль в пандемию
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 31 июля. Чистая прибыль российского бизнеса в первом полугодии 2021 года увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно масштабному исследованию компании Coface, годовая налоговая отчетность показывает, что в пандемию нарастить чистую прибыль смогла половина российских компаний, сообщает газета «Известия».

В Coface объясняют это восстановительным ростом экономики, обусловленным сокращением карантинных ограничений, а также улучшением эпидемиологической обстановки в стране на фоне вакцинации. Специалисты отмечают, что рынок восстанавливается, восстанавливается транспортное сообщение, снимаются ограничения на передвижение, растет спрос на общепит, гостиницы и энергоресурсы.

Об улучшении экономической ситуации в столице ранее сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы. По данным мэрии московские предприятия общественного питания более чем на четверть увеличили оборот по итогам периода с 19 по 25 июля 2021 года.

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