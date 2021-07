Актер Боб Оденкерк сообщил о паузе в карьере после сердечного приступа

Лос-Анджелес, 31 июля. Американский актер Боб Оденкерк заявил, что приостанавливает свою работу для восстановления после сердечного приступа.

Об этом актер написал на своей странице в Twitter. Оденкерк получил широкую известность после съемок в сериале «Во все тяжкие» и главной роли в картине «Лучше звоните Солу».

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.