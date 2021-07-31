Пушков сообщил о превращении «СП-2» в самую заметную тему мировой политики

Москва, 31 июля. Российский сенатор Алексей Пушков назвал российский газопровод «Северный поток — 2» крупным фактором мировой политики.

По словам Пушкова, Россия имеет большую роль в мировых и европейских делах, чем пытаются доказать Вашингтон и Европа, которые судят о ней, как о «региональной державе». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Первым в эту понятийную ловушку попал [экс-президент США] Барак Обама, раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику...» — написал Пушков.

Сенатор отметил, что российский газопровод и в целом российская энергетическая политика превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием Вашингтона, американского конгресса, Берлина, Варшавы, стран Балтики и других.

Ранее Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2». Польше не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода «Северный поток — 2», отметил российский сенатор.