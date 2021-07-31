Главврач Коммунарки Проценко развеял мифы о болезни после вакцинации

Москва, 31 июля. Возможность заболевания после прививки противоречит логике, считает главврач больницы №40 Денис Проценко.

Рассказы о заболевании после вакцинации являются «спекуляциями антиваксеров», рассказал медик в беседе с РБК. Считать человека вакцинированным можно лишь спустя две недели после второй прививки, однако после первой люди начинают расслабляться и ощущать себя неуязвимым.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — сказал врач.

Также он считает, что спекуляцией можно считать и мнение о лишении прав людей, которые не хотят вакцинироваться. Несмотря на это, рисковать жизнью других людей не стоит, а сделать это можно, только сделав укол вакцины.

Недавно медики раскрыли, сколько длился самый продолжительный случай заболевания коронавирусной инфекцией — пациентка с ослабленным иммунитетом болела COVID-19 на протяжении 318 дней.