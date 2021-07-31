Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества

Москва, 31 июля. Российские энергокомпании в период аномальной жары и рекордного потребления электричества усилили контроль за инфраструктурой, сообщают «Известия».

Энергетики заявляют, что энергосистема России имеет достаточный запас прочности для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей. Ранее в стране был достигнут летний максимум потребления — 126 142 МВт.

«Известия» отмечают, что тарифы при этом регулируются полностью государством. Рост потребления никак на них не отразится, заявили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии. Массовые ограничения привели к беспрецедентному падению спроса на энергоносители.