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Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества
Общество
Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Москва, 31 июля. Российские энергокомпании в период аномальной жары и рекордного потребления электричества усилили контроль за инфраструктурой, сообщают «Известия».

Энергетики заявляют, что энергосистема России имеет достаточный запас прочности для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей. Ранее в стране был достигнут летний максимум потребления — 126 142 МВт.

«Известия» отмечают, что тарифы при этом регулируются полностью государством. Рост потребления никак на них не отразится, заявили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии. Массовые ограничения привели к беспрецедентному падению спроса на энергоносители.

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тарифы минэнерго энергокомпании
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