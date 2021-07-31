Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 00:34
00:34
Экономика
Китай и Индия будут бороться с ростом цен на нефть
00:32
Общество
Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества
00:31
Общество
Повторные показы киноклассики в России собирают рекордные просмотры
00:27
Общество
База данных о 40 тыс. банковских операций россиян утекла через Telegram
00:23
Общество
Актер Боб Оденкерк сообщил о паузе в карьере после сердечного приступа
00:16
Экономика
Российские компании нарастили прибыль в пандемию
00:14
Общество
Главврач Коммунарки Проценко развеял мифы о болезни после вакцинации
00:14
Политика
Пушков сообщил о превращении «СП-2» в самую заметную тему мировой политики
00:11
Происшествия
Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой
00:00
Общество
Вырубка деревьев в престижном районе Севастополя возмутила горожан и общественников
Все новости

Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой

  /   Обновлено: 31 июля 2021 00:17
Происшествия
Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 31 июля. Семилетний мальчик упал из окна и разбился насмерть в подмосковном Железнодорожном.

Мальчик разбился в результате падения с 14-го этажа дома, который расположен на Колхозной улице. Во время инцидента в квартире также был трехлетний ребенок.

Мама, которая беременна третьим ребенком, ушла в магазин. Женщина стала плохо себя чувствовать, когда узнала о смерти сына. В результате она была госпитализирована. Детали трагедии устанавливаются.

Аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге. Мужчина выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой
москва смерть мальчик падение разбился
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru