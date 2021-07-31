Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой

Москва, 31 июля. Семилетний мальчик упал из окна и разбился насмерть в подмосковном Железнодорожном.

Мальчик разбился в результате падения с 14-го этажа дома, который расположен на Колхозной улице. Во время инцидента в квартире также был трехлетний ребенок.

Мама, которая беременна третьим ребенком, ушла в магазин. Женщина стала плохо себя чувствовать, когда узнала о смерти сына. В результате она была госпитализирована. Детали трагедии устанавливаются.

Аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге. Мужчина выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть.