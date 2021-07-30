Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против «СП-2»

Вашингтон, 30 июля. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, позволяющую запретить президенту Джо Байдену отказаться от введения санкций против «Северного потока — 2».

Законопроект касается финансирования Госдепартамента США в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Джек Фитцпатрик. Документ также предполагает увеличение финансовой помощи Украине в 2022 году. На это предлагают выделить не менее 481,5 млн долларов. По статье «Международное военное финансирование» пройдут 10 млн долларов.

За поправку проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 212 законодателей. Теперь законопроект должен утвердить сенат, после чего он поступит на подпись главе государства.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на прошлой неделе заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от санкций в отношении «Северного потока — 2». Он уточнил, что список рестрикций постоянно пополняется.