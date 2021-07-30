Школьница из Салехарда сыграла в «Ералаше»

Салехард, 30 июля. Ученица Обдорской гимназии и воспитанница Школы искусств Салехарда Златослава Баранова сыграла роль в одной из серий детского киножурнала «Ералаш».

Съемки проходили в Калининграде. Серия с участием Барановой выйдет в эфир в ноябре. До съемок девочка почти год проходила обучение в онлайн-школе детского киножурнала.

Кроме того, 12-летняя звезда уже успела написать книгу для детей «Златослава и Невидимка», досрочно окончила музыкальную школу по классу фортепиано, стала лауреатом и обладателем Гран-при международных и всероссийских конкурсов по вокалу, неоднократной чемпионкой города, округа и УрФО по шахматам среди девочек. Также Баранова занимала призовые места в соревнованиях по фигурному катанию и становилась победителем состязаний по изобразительному искусству, сообщает «Север-пресс».

Ранее сыгравший в восьми выпусках «Ералаша» актер Павел Кассинский заявил, что новые серии детского телесериала «Ералаш» будут безликим продолжением классики. По мнению артиста, сценарии к новым эпизодам будут писать бездарные люди, а на кастингах — выбирать детей, которые не подходят для своих ролей.