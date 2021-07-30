Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 00:33
00:32
Общество
Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества
00:31
Общество
Повторные показы киноклассики в России собирают рекордные просмотры
00:27
Общество
База данных о 40 тыс. банковских операций россиян утекла через Telegram
00:24
Экономика
Китай и Индия будут бороться с ростом цен на нефть
00:23
Общество
Актер Боб Оденкерк сообщил о паузе в карьере после сердечного приступа
00:16
Экономика
Российские компании нарастили прибыль в пандемию
00:14
Общество
Главврач Коммунарки Проценко развеял мифы о болезни после вакцинации
00:14
Политика
Пушков сообщил о превращении «СП-2» в самую заметную тему мировой политики
00:11
Происшествия
Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой
00:00
Общество
Вырубка деревьев в престижном районе Севастополя возмутила горожан и общественников
Все новости

Театральных зрителей усадят на сиденья из покрышек в Тюмени

  /   Обновлено: 30 июля 2021 23:41
Общество
Театральных зрителей усадят на сиденья из покрышек в Тюмени
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Тимербаев

Тюмень, 30 июля. Студенты из Тюмени начали делать экологичные сиденья из старых покрышек к фестивалю уличных театров в городе.

Экологический проект «Чистое творчество» запустили будущие инженеры, которые придумали связывать автомобильную резину между собой проволокой, а затем покрывать экологичным материалом — веревкой из джута, передает «Ямал-медиа».

Из-за пандемии на спектакле могут присутствовать не больше 40 человек. Большая часть запланированного фронта работ была проделана на энтузиазме — создатели самостоятельно искали материалы. Затем появились станции техобслуживания, готовые бесплатно снабжать студентов старыми покрышками. Сейчас даже некоторые жители города выразили желание прикупить экологичные пуфики для дома.

Еще одно нестандартное экологическое решение нашли в Самаре. В ближайшее время в городе должна заработать новая станция по очистке сточных вод ультрафиолетом вместо хлорки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Театральных зрителей усадят на сиденья из покрышек в Тюмени
театр экология покрышки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru