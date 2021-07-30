Театральных зрителей усадят на сиденья из покрышек в Тюмени

Тюмень, 30 июля. Студенты из Тюмени начали делать экологичные сиденья из старых покрышек к фестивалю уличных театров в городе.

Экологический проект «Чистое творчество» запустили будущие инженеры, которые придумали связывать автомобильную резину между собой проволокой, а затем покрывать экологичным материалом — веревкой из джута, передает «Ямал-медиа».

Из-за пандемии на спектакле могут присутствовать не больше 40 человек. Большая часть запланированного фронта работ была проделана на энтузиазме — создатели самостоятельно искали материалы. Затем появились станции техобслуживания, готовые бесплатно снабжать студентов старыми покрышками. Сейчас даже некоторые жители города выразили желание прикупить экологичные пуфики для дома.

Еще одно нестандартное экологическое решение нашли в Самаре. В ближайшее время в городе должна заработать новая станция по очистке сточных вод ультрафиолетом вместо хлорки.