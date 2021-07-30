Вузы РФ могут самостоятельно включать дисциплины по киберспорту в программы

Москва, 30 июля. Российские вузы по желанию могут включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Ранее СМИ сообщили, что уже к концу следующего года в образовательных программах появятся киберспортивные дисциплины, а также курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и другое. На правительственную программу, рассчитанную до 2024 года, планируется выделить 17,6 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

В Минобрнауки по запросу ТАСС подчеркнули, что российские вузы сами определяют содержание образования и включение в образовательные программы новых дисциплин, в том числе, киберспортивных, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

В 2021 году ведомство актуализировало ФГОС ВО, дав вузам возможность разрабатывать еще более гибкие образовательные программы, «отвечающие современным запросам рынка труда».

Ранее ФАН рассказал о нынешнем положении отечественных киберспортсменов в Крыму. Президент Федерации компьютерного спорта Севастополя Евгений Еременко в интервью порталу подчеркнул, что киберспорт имеет большие перспективы, в связи с тем, что эта технология будет развиваться, расширяться, она универсальная и способна решать многие вопросы и потребности общества. По его словам, необязательно быть только киберспортсменом, можно быть функционером в этой области, в этой индустрии, к примеру, комментатором или судьей.