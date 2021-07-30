Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 00:33
00:32
Общество
Российские энергокомпании успешно пережили летний рекорд потребления электричества
00:31
Общество
Повторные показы киноклассики в России собирают рекордные просмотры
00:27
Общество
База данных о 40 тыс. банковских операций россиян утекла через Telegram
00:24
Экономика
Китай и Индия будут бороться с ростом цен на нефть
00:23
Общество
Актер Боб Оденкерк сообщил о паузе в карьере после сердечного приступа
00:16
Экономика
Российские компании нарастили прибыль в пандемию
00:14
Общество
Главврач Коммунарки Проценко развеял мифы о болезни после вакцинации
00:14
Политика
Пушков сообщил о превращении «СП-2» в самую заметную тему мировой политики
00:11
Происшествия
Беременная мать после смерти семилетнего сына попала в больницу под Москвой
00:00
Общество
Вырубка деревьев в престижном районе Севастополя возмутила горожан и общественников
Все новости

Вузы РФ могут самостоятельно включать дисциплины по киберспорту в программы
Технологии
Вузы РФ могут самостоятельно включать дисциплины по киберспорту в программы
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Российские вузы по желанию могут включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Ранее СМИ сообщили, что уже к концу следующего года в образовательных программах появятся киберспортивные дисциплины, а также курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и другое. На правительственную программу, рассчитанную до 2024 года, планируется выделить 17,6 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

В Минобрнауки по запросу ТАСС подчеркнули, что российские вузы сами определяют содержание образования и включение в образовательные программы новых дисциплин, в том числе, киберспортивных, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

В 2021 году ведомство актуализировало ФГОС ВО, дав вузам возможность разрабатывать еще более гибкие образовательные программы, «отвечающие современным запросам рынка труда».

Ранее ФАН рассказал о нынешнем положении отечественных киберспортсменов в Крыму. Президент Федерации компьютерного спорта Севастополя Евгений Еременко в интервью порталу подчеркнул, что киберспорт имеет большие перспективы, в связи с тем, что эта технология будет развиваться, расширяться, она универсальная и способна решать многие вопросы и потребности общества. По его словам, необязательно быть только киберспортсменом, можно быть функционером в этой области, в этой индустрии, к примеру, комментатором или судьей.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Вузы РФ могут самостоятельно включать дисциплины по киберспорту в программы
минобрнауки образование киберспорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru