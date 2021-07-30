Создан алгоритм для предсказания террористических атак

Пекин, 30 июля. Математики разработали алгоритм, который по данным из открытых источников может примерно определять время и место проведения терактов за неделю до их совершения.

Систему машинного обучения создали математики под руководством профессора Чжэцзянского университета Андре Питона. Ученые собрали массив информации, включающий данные по терактам, совершенным различными группировками во всех уголках мира в промежутке между 2003 и 2016 годами, сообщает Science Advances.

Анализируя данные при помощи алгоритмов машинного обучения, авторы работы попытались найти индикаторы, позволяющие предугадать атаки террористов. Расчеты показали, что системы машинного обучения могут делать подобные предсказания, если они работают с данными, поступающими из регионов, где часто происходят теракты. Алгоритмы способны предсказывать около половины таких инцидентов за неделю до самой атаки.

Питон и его коллеги с помощью своих систем оценили, какие социально-политические факторы оказывают наибольшее влияние на действия террористов, а также на выбор места совершения терактов. Оказалось, что экстремисты наиболее активны в регионах, для которых характерны низкая плотность населения, высокий вклад в экономику региона и хорошо развитое дорожное покрытие.

Ученые отмечают, что профильные спецслужбы и правительства стран, в которых особенно часто происходят теракты, могут пользоваться их алгоритмами для определения предстоящих террористических атак. Это повысит шансы на предотвращение терактов и позволит властям тратить на борьбу с ложными терактами меньше ресурсов, считают Питон и его коллеги.

Ученые научились использовать нейросети для выполнения различных задач. Ранее специалисты из США создали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза, то есть по селфи в специальной программе. По мнению американских ученых, их приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, или когда нет возможности быстро сделать анализ крови.