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Павел Воля признался, что полюбил бы Утяшеву безрукой

  /   Обновлено: 30 июля 2021 22:59
Шоу-бизнес
Павел Воля признался, что полюбил бы Утяшеву безрукой
instagram.com  /  @pavelvolyaofficial

Москва, 30 июля. Шоумен Павел Воля рассказал, за что полюбил свою супругу, гимнастку Ляйсан Утяшеву.

Два года назад Утяшева назвала всех, кто не умеет готовить, недоженщинами. Такое высказывание вызвало бурную реакцию общественности. По ее словам, у Воли просто свой пункт насчет готовки, поэтому она старается ему угодить в этом.

Сам шоумен утверждает, что полюбил спортсменку не за ее кулинарные навыки. Он ценит саму Ляйсан. Об этом Воля рассказал в шоу своей супруги «Дерзкая готовка».

«Важно ли для меня, чтобы женщина готовила? Какая именно? Мне важно, чтобы готовила одна, которая справа. Ну если честно, даже если бы ты не умела, не любила готовить, что теперь? Полюбил бы и такую — безрукую», — заявил Павел Воля.

Ранее Утяшева показала фото восьмилетнего сына от Павла Воли. Бывшая гимнастка продемонстрировала семейные фотографии, на которых она запечатлена с мужем Павлом Волей и старшим ребенком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Павел Воля признался, что полюбил бы Утяшеву безрукой
отношения воля утяшева
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