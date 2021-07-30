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Хуснуллин назвал способ сократить потери воды в Севастополе
Экономика
Хуснуллин назвал способ сократить потери воды в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 30 июля. Потери воды в Севастополе на 20-25% поможет снизить дополнительное финансирование от российского правительства на обеспечение стабильного водоснабжения.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда Севастополю будет выделено дополнительно 307,3 млн рублей для водоснабжения. О финансировании Севастополя рассказал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«Порядка 300 млн [рублей] мы видим программу, и считаем, что нужно снизить минимум на 20-25% потери. Это большой показатель. На 25% потери снижаем — и просто не нужно дополнительно воду добывать», — заявил Хуснуллин.

Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал привлечь организаторов водной блокады полуострова к уголовной ответственности и признать действия Украины попыткой геноцида. Крымский парламентарий прокомментировал подачу межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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