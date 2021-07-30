Алжир запустит африканскую экспортную сеть для выхода в зону свободной торговли

Алжир, 30 июля. Генеральный директор Фонда инноваций и экономического прогнозирования Хишам Саиди анонсировал запуск в воскресенье, 1 августа, Сети африканских экспортеров. По его словам, страна ищет пути увеличения темпов вывоза и ввоза товаров ради будущих поколений.

«Мир сегодня переживает экономическую войну, которую необходимо направить на благо континента», — сказал он, выступая перед дипломатами из соседних стран.

Хишам Саиди назвал создание Сети первым реальным шагом к выходу Алжира в африканскую зону свободной торговли. Кроме того, структура поможет привести в исполнение указ президента по достижению 5 млрд долларов экспортных доходов без учета углеводородов к концу 2021 года.

Алжир разработал смарт- карту, которую выдадут поставщикам для выхода на африканский рынок. Однако прежде они заполнят содержащую экономические показатели информационную форму.

Национальные органы, занимающиеся внешней торговлей, проконтролируют предоставляемые сведения, чтобы создать просматриваемую в реальном времени базу данных об экспортерах.

Государственные и частные компании готовы адаптировать выпускаемую продукцию под африканскую потребительскую модель, особенно с точки зрения характеристик, упаковки и маркетинга. Они углубленно изучают рынок, чтобы определить качество требуемых товаров, цены, условия перевозки и деталей сертификации продукта.

Кроме того, Управление экспорта и логистики города Дара обсуждает с дочерней компанией национального авиаперевозчика Air Algérie снижение цен на билеты для участников Сети.