Елизавета II защитила свои земли от нападок экоактивистов

Лондон, 30 июля. Королева Великобритании тайно вмешалась в законодательный процесс, чтобы защитить свое имущество от посягательств со стороны поборников «зеленой энергии», пишет The Guardian.

Газета ссылается на документы, которые доказывают, что юристы королевы тайно лоббировали шотландских министров, чтобы те изменили законопроект ради освобождения частной земли королевы Елизаветы II от крупной инициативы по сокращению выбросов углекислого газа. Таким образом она стала единственным человеком в стране, от которого не требуется содействовать строительству трубопроводов для обогрева зданий с использованием возобновляемых источников энергии.

«Антизеленое» лобби

Это стало возможно несколько месяцев назад, когда адвокаты монаршей особы воспользовались «неясной» парламентской процедурой, известной как согласие королевы, которая позволяет монарху заранее ознакомиться с законодательством.

«Этот шаг, похоже, противоречит публичной приверженности королевской семьи борьбе с климатическим кризисом, поскольку принц Уильям недавно присоединился к своему отцу Чарльзу в кампании по сокращению выбросов и защите планеты», — подчеркивает издание, известное своей приверженностью к борьбе с экологическими проблемами.

Закон по борьбе с чрезвычайной климатической ситуацией, который и обошла королева Великобритании, известен как закон о тепловых сетях, призванный сократить опасные выбросы. Документ разрешает строительство трубопроводов для обогрева жилых домов и предприятий с использованием возобновляемых источников энергии, а не от отдельных котлов, работающих на ископаемом топливе.

В ходе рассмотрения законопроекта адвокаты королевы внесли поправку, которая применялась только к земле, находящейся в частной собственности королевы. В частности, она запрещает компаниям и государственным органам принуждать королеву продавать участки своей земли, чтобы построить трубопроводы для зеленой энергии. Это было условием одобрения проекта со стороны Елизаветы II.

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Имеет право

Некоторые из политиков были возмущены вскрывшимися фактами. Больше всего их настораживает, что о поправках со стороны королевы не было известно общественности. По их мнению, любые вмешательства в законотворческую деятельность должны быть озвучены.

Правительство Шотландии не ответило на вопросы о количестве законопроектов, предусматривающих особые льготы для королевы, и о необходимости большей прозрачности.

«Политика правительства Шотландии заключается в том, что корона должна подчиняться нормативным требованиям на тех же основаниях, что и все остальные, если только нет законной причины для исключения или изменения. Однако согласие короны требуется по закону, если законопроект затрагивает частную собственность или интересы суверена — и именно это произошло в данном случае», — говорится в кратком заявлении.

Газета «Взгляд» напоминает, что Соединенное Королевство является лидером в мире по части использования альтернативной энергетики с «зелеными» инновациями. Здесь особенно много экологических активистов, в том числе крайне агрессивных и радикальных. По мнению политологов, «попытка королевы защитить свою собственность выглядит в связи с этим вызовом, который архаичная феодальная система бросает молодости, прогрессу и будущему человечества, как представляют это поклонники Греты Тунберг».

instagram.com / @gretathunberg

Ранее на этой неделе стало известно, что Тунберг вакцинировалась от коронавируса. Маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН выразил мнение, что шведская экоактивистка сделала прививку лишь недавно для того, чтобы вернуться в медийное пространство и продолжить преследовать свои интересы.