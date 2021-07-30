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Регионам поручили ускорить реализацию программы капремонта школ
Общество
Регионам поручили ускорить реализацию программы капремонта школ
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам выполнить программы капитального ремонта школ за три-четыре года.

Подготовить программу капитальных ремонтов школ, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, необходимо до 2026 года. По словам главы государства, капитального ремонта требуют примерно 10% российских школ, в аварийном состоянии находятся менее 1%.

«Программа рассчитана до 2026 года, но я поставил задачу постараться ее за три-четыре года реализовать», — сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» Хуснуллин.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство до конца 2021 года проверит качество образования во всех муниципалитетах России. По его словам, каждый глава региона сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него имеются проблемы.

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образование хуснуллин школы
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