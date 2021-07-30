Боевики обстреляли позиции армии Сирии с подконтрольной Турции территории

Дамаск, 30 июля. Действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли из миномета позиции сирийской армии.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в результате инцидента пострадали трое военнослужащих армии Сирии. Атакам подверглись позиции под Алеппо.

Также сирийским военным удалось стабилизировать ситуацию в провинции Деръа. Ранее в регионе бойцы одной из антиправительственных группировок атаковали позиции сирийской армии.

Прежде стало известно, что один сирийский военный погиб и трое ранены после обстрела террористов в Алеппо. Боевики обстреляли двигающийся по трассе в районе города Телль-Рифъат военный автомобиль.