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Общество
Кипр ввел новые ограничения для туристов из-за роста заболеваемости COVID-19
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Кипр ввел новые ограничения для туристов из-за роста заболеваемости COVID-19

  /   Обновлено: 30 июля 2021 22:14
Общество
Кипр ввел новые ограничения для туристов из-за роста заболеваемости COVID-19
pixabay.com

Никосия, 30 июля. Минздрав Кипра ужесточил для туристов меры пребывания на острове, заявил министр здравоохранения республики Михалис Хадзипантелас.

Ведомство в связи с ростом числа заболевших коронавирусом вынуждено ужесточить меры пребывания на острове. Все приезжающие на Кипр должны до 31 августа сдавать ПЦР-тест или экспресс-тесты на антигены, начиная с седьмого дня пребывания.

Исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации. Также подойдет справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

Портал сообщает, что на данный момент для въезда на Кипр российским туристам нужно будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый необходимо сделать за 72 часа до отправления. Второй необходимо сделать при прилете на Кипр. Результаты нужно загрузить на платформу CyprusFlightPass.

Ранее сообщалось, что власти Кипра признали российские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Тест не нужен, если есть документ о прививке.

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кипр коронавирус пцр-тест
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