Киев, 30 июля. Армия Украины возвращается в 90-е, когда военные оставались без зарплаты и отпускных, рассказал бывший замсекретаря Совбеза страны, генерал Сергей Кривонос.

Долгие годы в ВСУ не пересматривали размер суточных выплат во время командировки. Сейчас, по словам Кривоноса, это 60 гривен. Об этом он рассказал на канале «Апостроф».

«Ты идешь в отпуск, <…> планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году», — сказал генерал.

По словам Кривоноса в 1997–1999 годах зарплату и оздоровительные не платили вообще. Он также отметил, что в 2014 году не поверил бы в то, что через семь лет зарплата будет такой же, как и в конце 1990-х.

Кривонос не раз критиковал киевские власти и то, что происходит на Украине. В 2020 году он был уволен с должности заместителя секретаря СНБО по указу украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда генерал выступил против мобилизации украинского населения для «тотальной войны с Россией». По словам Кривоноса, из вооруженных сил Украины уволились порядка 70 тысяч солдат.

Ранее бывший замсекретаря Совбеза Украины заявил, что Киев должен готовиться к победе над Москвой после того, как она ослабнет. Подходящий для Украины момент якобы может наступить в течение следующих 10-15 лет.