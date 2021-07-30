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Московский «Спартак» одержал первую победу с Руй Виторией на посту тренера
Спорт
Московский «Спартак» одержал первую победу с Руй Виторией на посту тренера
spartak.com  /  Официальный сайт ФК &quot;Спартак&quot;

Самара, 30 июля. Московский «Спартак» одержал первую победу в официальном матче с новым тренером Руй Виторией. Москвичи победили «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол записал на свой счет форвард Александр Соболев. Он на 68-й минуте точно реализовал одиннадцатиметровый удар. Нападающий не стал праздновать взятие ворот своего бывшего клуба.

Встреча проходила в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Футболисты играли в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». В первом матче чемпионата «Спартак» проиграл «Рубину» со счетом 0:1. «Крылья Советов» в стартовом туре потерпели поражение от «Ахмата». Матч закончился со счетом 1:2.

Конфликт между игроками «Крыльев Советов» помешал обыграть «Спартак». Во время матча поругались вратарь и хавбек.

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