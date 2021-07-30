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Блинкен: США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой

  /   Обновлено: 30 июля 2021 22:11
Политика
Блинкен: США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 30 июля. США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничения в работе своих дипмиссий в Москве, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американское посольство не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме в связи с требованием Москвы прекратить найм персонала из России и других стран с 1 августа, сообщал посол США в России Джон Салливан. Блинкен заявил, что сожалеет о таких действиях российского правительства. Он отметил, что США придется уволить 182 сотрудников из диппредставительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Блинкен сообщал, что поддерживает исследования по происхождению коронавируса на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Их беседа прошла в Кувейте. По словам Блинкена, важно изучать коронавирус под контролем экспертов.

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россия сша блинкен
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