Блинкен: США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой

Вашингтон, 30 июля. США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничения в работе своих дипмиссий в Москве, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американское посольство не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме в связи с требованием Москвы прекратить найм персонала из России и других стран с 1 августа, сообщал посол США в России Джон Салливан. Блинкен заявил, что сожалеет о таких действиях российского правительства. Он отметил, что США придется уволить 182 сотрудников из диппредставительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Блинкен сообщал, что поддерживает исследования по происхождению коронавируса на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Их беседа прошла в Кувейте. По словам Блинкена, важно изучать коронавирус под контролем экспертов.