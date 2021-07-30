Остатки топлива из российского модуля «Наука» удалили в космосе

Москва, 30 июля. Работа по удалению остатков топлива из российского модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) закончилась.

Недавно стало известно, что в пятницу на МКС пройдут работы по приведению топливной системы «Науки» в безопасное состояние. Достичь этого собирались благодаря вакуумированию топливных магистралей многофункционального лабораторного модуля.

Во время работы были закрыты люки в некоторых модулях сегмента США на МКС. Эта мера понадобилась для обеспечения безопасности. Российские космонавты остались на территории своего сегмента.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Однако возникла проблема с неожиданным включением двигателей. Инцидент возник из-за сбоя работы программного обеспечения.