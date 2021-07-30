Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 23:01
23:00
Политика
Украина национально сопротивляется и безропотно отдается. Колонка Руслана Мармазова
22:59
Шоу-бизнес
Павел Воля признался, что полюбил бы Утяшеву безрукой
22:53
Экономика
Хуснуллин назвал способ сократить потери воды в Севастополе
22:52
Происшествия
Тело утонувшей годовалой девочки нашли в Москве
22:44
Африка
Алжир запустит африканскую экспортную сеть для выхода в зону свободной торговли
22:37
Общество
Елизавета II защитила свои земли от нападок экоактивистов
22:34
Общество
Регионам поручили ускорить реализацию программы капремонта школ
22:28
Армия
Боевики обстреляли позиции армии Сирии с подконтрольной Турции территории
22:20
Видео
«Террор по-американски»: банды, вербовка и беспредел в тюрьмах США
22:14
Общество
Кипр ввел новые ограничения для туристов из-за роста заболеваемости COVID-19
Все новости

Остатки топлива из российского модуля «Наука» удалили в космосе
Технологии
Остатки топлива из российского модуля «Наука» удалили в космосе
Global Look Press  /  roscosmos

Москва, 30 июля. Работа по удалению остатков топлива из российского модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) закончилась.

Недавно стало известно, что в пятницу на МКС пройдут работы по приведению топливной системы «Науки» в безопасное состояние. Достичь этого собирались благодаря вакуумированию топливных магистралей многофункционального лабораторного модуля.

Во время работы были закрыты люки в некоторых модулях сегмента США на МКС. Эта мера понадобилась для обеспечения безопасности. Российские космонавты остались на территории своего сегмента.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Однако возникла проблема с неожиданным включением двигателей. Инцидент возник из-за сбоя работы программного обеспечения.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Остатки топлива из российского модуля «Наука» удалили в космосе
наука космос мкс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru