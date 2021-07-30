Знак зодиака человека, может рассказать многое о его характере, весел ли он, открыт для общения или закомплексован. А вот астрологический прогноз позволяет заблаговременно узнать, что представителю того или иного знака уготовила судьба. В разговоре с корреспондентом ФАН астролог Элеонора Гинзбург рассказала, что сулят звезды знакам зодиака в августе.

Овен

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Первому знаку зодиакального круга август принесет много романтики, по словам астролога, в любви им повезет. Особенно ситуация будет выстраиваться к концу месяца, чего не скажешь о материальной составляющей.

«В финансах нестабильно, здесь может быть и удача, и неудача, как пойдет. Пусть надеются на удачу и быстро реагируют на все», — рекомендует звездный эксперт.

Телец

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По словам Гинзбург, еще более благосклонным в романтическом и любовном плане август будет к тельцам. Прямо сказать, здесь «все супер». Что же касается длительных партнерских отношений, то здесь астролог предвидит полное спокойствие и нейтральную атмосферу.

А вот с финансами дела обстоят прямо сказать не очень.

«Все в минус. Нужно быть очень осторожными, чтобы не влипнуть никуда и это не только август, это надолго. Сейчас у них начинается большой период на девять месяцев, нужно быть крайне аккуратными, чтобы не попасть в неблагоприятную финансовую ситуацию», — говорит собеседник ФАН.

Близнецы

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Воздушных близнецов волна любовных отношений может с головой накрыть к концу августа. И эта ситуация, по словам специалиста, выглядит довольно неплохо, но здесь главное обратить внимание на один немаловажный момент.

«Рассчитывать нужно сейчас больше на себя, сейчас не время для постоянных отношений, для заключения брака и прочего. Любовь есть, и этого достаточно, в основном нужно заниматься собой и самореализацией», — говорит Гинзбург.

Близнецам в августе будет сложно каким-то образом повлиять на свои финансы. С одной стороны, это может быть хорошо, с другой — не очень. Но с этим ничего поделать не удастся, лучше положиться на судьбу, довериться, принимать и благодарить за то, что есть.

Рак

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Нейтрально складывается ситуация с романтикой у раков, вряд ли в их жизни произойдут примечательные знакомства, интересные свидания, но начинается хорошая полоса именно в партнерских отношениях.

«Если люди уже долго вместе, то у них будет светлый период и, если они собираются заключать брак, это также благоприятный период», — говорит астролог.

Неплохо сложится ситуация у раков в материальном плане. Они смогут реализовать свои финансовые амбиции, смогут купить что-то важное.

Лев

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Говорить о любви и романтике львам пока рано, здесь, по мнению Гинзбург, будет скорее дружба, и долгосрочные отношения вряд ли получатся. А в партнерских и вовсе кризис.

«Предполагается, что люди должны стать более ответственными, принять ответственность за себя, за отношения. Обычно этот период переживается довольно сложно, поэтому потребуются терпение и выдержка», — отмечает спикер.

Финансовая ситуация складывается хорошо. В августе звезды сулят львам прекрасный заработок.

Дева

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Хороший, светлый, романтический период начнется в августе у дев. Элеонора Гинзбург полагает, что в романтике им точно должно повезти.

Спокойная ситуация наблюдается в партнерских отношениях, что вполне неплохо.

«Есть вдохновение, есть то, что людей объединяет помимо каких-то совместных обстоятельств, нечто более высокое, духовное. У дев все хорошо», — отмечает эксперт.

Весы

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В любви у весов есть некоторый кризис, им, по словам астролога, вероятнее всего, придется отнестись к своим романтическим отношениям более серьезно. И постепенно переводить их в плоскость уже долговременных.

«Если они хотят только развлекаться, то этот номер не пройдет, ответственность понадобится. В партнерских отношениях весы довольно уверенно балансируют, договариваются, все проходит довольно дипломатично выходят из сложных ситуаций», — говорит Гинзбург.

Неплохая, нейтральная ситуация складывается у весов с финансами, но им нужно хорошо считать, уметь вести свой бюджет, чтобы не выходить за его рамки.

Скорпион

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Любовные приключения ожидают скорпионов в августе. А вот в партнерских отношениях ситуация нестабильна, но есть вероятность неожиданных знакомств.

«Случай свалится на голову сам. Либо тот партнер, который есть, по каким-то причинам перестанет быть партнером, появится другой. Ситуация очень нестабильная, нестандартная. Каждый день может что-то новое произойти», — говорит астролог.

Ситуация с деньгами оставляет желать лучшего. Может появиться соблазн рискнуть всем, поставить все на карту, но этого делать Элеонора Гинзбург не рекомендует.

«Если они решат инвестировать куда-то крупную сумму или кредит брать на что-то, то можно очень сильно попасть в не очень хорошие обстоятельства, поэтому голову необходимо скорпионам включать», — убеждена эксперт по звездам.

Стрелец

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Романтикой будет наполнен август для стрельцов. Но представителям этого знака зодиака следует быть осторожными с любовью.

«Они могут окунуться в какие-то партнерские отношения, из которых придется потом сложно выпрыгивать. Это остается. Этот период продолжится до конца августа и начала сентября, это время будет для них самым серьезным. Из всего негатива этот период будет самым мощным», — говорит собеседник ФАН.

Наконец нормализуется ситуация с финансами, и продлится этот период довольно длительное время, но с инвестициями лучше повременить.

Козерог

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Считать деньги в августе придется козерогам. Заработок будет, но его нужно очень разумно распределить. Хотя, учитывая склад ума и характер козерогов, они с этим справятся.

В плане романтики и любви могут козерогов ожидать сюрпризы.

«Что-то неожиданное свалится на голову, какие-то знакомства или перемены. А вот длительный союз пока планировать не нужно, но он может появиться в результате этого случая. Но специально, если начнут делать какие-то действия, возможно возникновение обратной ситуации», — говорит Элеонора Гинзбург.

Водолей

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Не предвещает большого заработка август водолеям, но недостатка в деньгах не предвидится. Последний месяц лета будет довольно стабилен и спокоен, а вот следующий год может заблестеть большими финансовыми успехами.

Со страстями и любовью водолеям следует быть крайне аккуратными, в отношениях есть риск зависимости.

«Потом будет сложно из этого выбраться. Но, если это долгосрочные отношения или они собираются стать таковыми, то здесь будет все хорошо. В интимных отношениях у водолеев наиболее красивая ситуация», — говорит астролог.

Рыбы

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В финансовом плане рыбы чувствуют себя как в море: балансируют, имеют разные источники дохода. Им ловко удается управлять своими деньгами. Да и в отношениях ситуация схожая, по словам эксперта, все прекрасно.

Если есть потребность в романтической любви, они одиноки и хотят с кем-то познакомиться, то здесь работает случай, мало чем можно помочь. Надо просто расслабиться и даже не ждать, так как само придет. Если же отношения уже есть, то там все складывается наилучшим образом.

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