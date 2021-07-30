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Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
maxpixel.net

Берлин, 30 июля. Полиция Берлина не исключает вероятность теракта в связи с ранениями четырех человек днем 30 июля.

Расследование еще продолжается, передает РИА Новости слова немецких правоохранителей. Уже известно, что пострадавших четверо, из них трое мужчин и одна женщина, сейчас они находятся в медучреждении, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Инцидент произошел на парковке возле хозяйственного супермаркета, к месту происшествия оперативно выехали врачи и полицейские. Очевидцы слышали всего один выстрел, и преступнику удалось сбежать.

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