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Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
instagram.com  /  @marina_phedunkiv

Москва, 30 июля. Российская комедийная актриса Марина Федункив ответила на слухи о нетрадиционной ориентации ее молодого супруга, предпринимателя Стефано Маджи.

Возлюбленного артистки заметили в компании итальянского модельера и стилиста Джованни Чаччи, который является открытым гомосексуалом. Слова знаменитости приводятся в Telegram-канале Super.ru. Как отметила знаменитость, она дружит с огромным количеством геев, и если бы хотела выйти за кого-нибудь из них замуж, то уже давно бы сделала это.

«Что я могу сказать? Девочки, дай бог всем такого гея в кровать! Так что, СМИ, занимайтесь хорошими новостями», — иронично заметила Федункив.

Супруг артистки, в свою очередь, отметил, что понятия не имеет, каким образом можно прокомментировать гуляющие по Сети слухи. Он сказал, что действительно проводил с другом время и обнимался, ведь они очень давно являются хорошими друзьями.

Ранее Федункив откровенно рассказала о своем избраннике. Она назвала его «принцем», и уточнила, что он отличается галантностью и воспитанностью.

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