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«Террор по-американски»: банды, вербовка и беспредел в тюрьмах США
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«Террор по-американски»: банды, вербовка и беспредел в тюрьмах США

Россиянка Мира Тэрада рассказала о преступных порядках в американских тюрьмах. Девушка была вынуждена 888 дней провести под стражей в чужой стране из-за осуждения по ложному обвинению.

Мира подтвердила, что в исправительных заведениях США господствуют банды. Они находятся в сговоре с охраной и тюремной администрацией, занимаются незаконной деятельностью на воле и создают иерархию внутри колонии.

По словам россиянки, несмотря на запрет у каждого третьего заключенного есть как минимум заточка для нападений и самообороны. Тогда как главари объединений имеют и более опасное оружие.

О том, как в американских тюрьмах процветает расизм, на что идут заключенные, чтобы стать частью банды, и как охрана закрывает глаза на случаи сексуального насилия Мира Тэрада расскажет в новом выпуске «Террора по-американски».

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мира тэрада террор по-американски
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