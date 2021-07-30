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Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
instagram.com  /  @natellakrapivina

Москва, 30 июля. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что работать ее научила сама артистка, втянув и «встроив» в систему шоу-бизнеса.

Продюсер призналась, что она много переживала из-за своей работы, однако боролось с внутренними эмоциями и делала требуемое от нее. Именно труд, по словам Крапивиной, помог ей справиться со страхами. В YouTube-шоу «Георгий за кадром» она вспомнила о том, как Лобода научила ее работать.

«Я лет до 27 чем-то занималась, а потом появилась Света, и она меня встроила в систему, мы погнали. И потом 11 лет… Это было очень здорово. Я всегда говорю, что Света научила меня работать», — призналась продюсер.

Звезда рассказала, что выросла в обеспеченной семье. Несмотря на финансовое благополучие, ее никогда не привлекали дорогие аксессуары и автомобили, «кричащие» о ее богатстве. Она призналась, что раньше не могла позволить себе летать бизнес-классом, поэтому ценит приобретенный опыт, статус и деньги, но старается этим не кичиться, сообщает «Вечерняя Москва».

Крапивина заявила о прекращении работы со Светланой Лободой после 11 лет совместного сотрудничества в начале лета. Поводом для ухода мог стать скандал с исполнителем Филиппом Киркоровым. Несмотря на разрыв контракта, Крапивина восхитилась новым клипом своей бывшей подопечной, разрекламировав ее работу своим подписчикам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
лобода продюссер крапивина
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