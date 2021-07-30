Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»

Москва, 30 июля. Российский режиссер Клим Шипенко будет снимать «космическую» кинокартину «Вызов» в том числе в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука».

Новостью поделился гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что программа предполагает возможность подобного рода съемки.

«Кинематографисты запросили возможность осуществления ряда съемок в МЛМ», — заявил Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Съемки первой кинокартине в космосе планируют начать в октябре текущего года. Драма Клипа Шипенко будет называться «Вызов». Фильм станет совместным проектом госкорпорации Роскосмос, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Космический корабль «Союз МС-19» запустят на орбиту 5 октября. На нем полетит не только сам Шипенко, но и актрисы Алена Мордовина и Юлия Пересильд, космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров и оператор Алексей Дудин. В кинокартину планируют включить порядка 40 минут космических съемок.