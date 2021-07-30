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Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
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Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Норильск, 30 июля. Рабочий, трудившийся на руднике «Комсомольский», погиб из-за отслоения горной массы. Трагедия случилась в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края.

Добывающее предприятие принадлежит Заполярному филиалу ПАО «ГМК «Норильский никель». Прокуратура и Следственный комитет России начали проверку по факту гибели взрывника на руднике, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, в момент трагедии производились стандартные работы по заряжению забоя на шахтной пусковой установке № 4 (ШПУ-4). Рабочего завалило горной породой, в результате чего он получил травмы, несовместимые в жизнью.

Ранее похожий случай произошел в Кузбассе, где шахтер погиб при обрушении угольной выработки. Еще один его коллега получил травмы в результате инцидента.

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