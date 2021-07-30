Политолог Межевич сравнил белорусские власти с «солидным зубастым зайцем»

Белорусская власть устояла перед атаками прозападных НКО и сделает это снова. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко убежден, что свобода слова в его стране переросла в экстремистскую деятельность. По его словам, этому способствует воцарившаяся благодаря сфабрикованным против представителей власти информационным сливам атмосфера недоверия и страха в обществе. При этом глава государства подчеркнул, что никто не преследует граждан за инакомыслие или критику — однако призывы к бунту недопустимы, они оперативно пресекаются правоохранительными органами.

«Александр Григорьевич сказал все абсолютно правильно, — заметил Межевич. — Свобода слова не означает вседозволенности! Кстати, это нетрудно заметить по Литве, где недавно осудили на шесть лет одного видного оппозиционного политика, который всего-то посмел усомниться в одном факте политической истории своей страны ХХ века!»

Политолог подчеркнул, что власти Республики Беларусь извлекли определенные уроки из событий, которые начались год назад.

Новостное агентство «Харьков» /

«Они все-таки поняли, что 9 августа 2020 года и в последующие дни никаких чудес на самом деле не произошло, — заметил эксперт. — А произошло именно то, что и должно было произойти: несколько сот некоммерческих организаций, которые финансировались Западом, готовили мятеж, вышли на улицы, выведя столько людей, сколько могли. Странно удивляться тому, что это сделали структуры, получающие деньги от Литвы, Польши и США — с таким же успехом вы могли бы поразиться тому, что волк скушал зайца в лесу».

Собеседник ФАН особо отметил, что главная функция волков как раз и заключается в том, чтобы «кушать зайчиков в лесу».

«Правда, справедливости ради надо отметить, что в роли жертвы белорусская власть так и не реализовалась, — сказал Межевич. — Если она и «зайчик», то довольно солидный и с такими «зубами» и «лапами», что волк уже сам от него убежал. Так что в этом отношении Лукашенко показал себя сильным лидером».

Однако, добавил политолог, все это не означает, что белорусская оппозиция находится «где-то в прошлом». По его словам, она двинется дальше, на штурм властей Республики.