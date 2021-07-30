Экс-директор Моисеева рассказал о переживаниях артиста из-за внешности после инсультов

Москва, 30 июля. Бывший концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох признался, что его экс-подопечный после перенесенных двух инсультов сильно переживает по поводу своей внешности.

Певец за свои 67 лет пережил два инсульта и долгие годы реабилитации. Горох рассказал, что звезда перестала выходить в свет и даже посещать мероприятия друзей, так как сильно переживает из-за своего внешнего вида. При этом сам экс-директор звезды эстрады понимает — вернуть прежнюю форму его бывшему подопечному не получится.

Это осознает и сам Моисеев, который в последнее время стал чувствовать себя значительно лучше. Артист испытывает проблемы с речью из-за паралича некоторых мышц. Он не так подвижен и активен как раньше, сообщает портал «Дни.ру». Однако жаловаться певец не любит.

В ближайшее время Моисеев планирует поехать на отдых в Юрмалу. По словам Гороха, там он планирует пообщаться с давними друзьями, артистами Лаймой Вайкуле и Раймондом Паулсом. Больше всего певец сожалеет о том, что не сможет провести с ними время так же весело, как раньше.

Совсем недавно Моисеев впервые за долгое время согласился поговорить с журналистами. Развернутые и большие предложения дались звезде с большим трудом. В беседе он признался, что в последнее время чувствует себя намного лучше.