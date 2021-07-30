Вашингтон, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отвернулся от США и взял курс на Китай после ультиматума Пекина. Об этом рассказали американские журналисты.

NBC News объяснил, как ультиматум Китая заставил Украину отвернуться от США. По словам журналистов, Киев разочаровался в Вашингтоне и заключает сделки с Пекином, и, более того, молчит по поводу уйгуров. Зеленский воздерживается от критики нарушений прав человека в Китае и благодарит Поднебесную за поставки вакцины от COVID-19. КНР поставила Киеву ультиматум, связанный с обеспечением украинцев препаратом, сообщают американские журналисты.

Политолог Александр Бородай предрек Зеленскому бегство в «женских шмотках». Эксперт полагает, что именно так завершатся скандальные заявления Украины в отношении США.