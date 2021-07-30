Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 21:34
21:33
Политика
Политолог Межевич сравнил белорусские власти с солидным зубастым зайцем
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
21:26
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
21:25
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
21:18
Общество
Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России
21:16
Шоу-бизнес
Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»
21:12
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
21:10
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
21:09
Общество
Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»
21:09
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
Все новости

NBC News объяснил влияние ультиматума Китая на отношение Украины к США
Политика
NBC News объяснил влияние ультиматума Китая на отношение Украины к США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отвернулся от США и взял курс на Китай после ультиматума Пекина. Об этом рассказали американские журналисты.

NBC News объяснил, как ультиматум Китая заставил Украину отвернуться от США. По словам журналистов, Киев разочаровался в Вашингтоне и заключает сделки с Пекином, и, более того, молчит по поводу уйгуров. Зеленский воздерживается от критики нарушений прав человека в Китае и благодарит Поднебесную за поставки вакцины от COVID-19. КНР поставила Киеву ультиматум, связанный с обеспечением украинцев препаратом, сообщают американские журналисты.

Политолог Александр Бородай предрек Зеленскому бегство в «женских шмотках». Эксперт полагает, что именно так завершатся скандальные заявления Украины в отношении США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / NBC News объяснил влияние ультиматума Китая на отношение Украины к США
украина сша китай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru