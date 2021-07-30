Российские космонавты МКС впервые открыли люк лабораторного модуля «Наука»

Москва, 30 июля. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые открыли люк многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

На сайте NASA идет трансляция переговоров Москвы и российских специалистов Международной космической станции.

«ЦУП Москвы, открыли люк», — сообщает в управление Новицкий.

Ранее сообщалось, что российские космонавты были вынуждены временно находиться на американском сегменте Международной космической станции. Это было связано с приведением в норму топливной системы модуля «Наука». У отсека произошло незапланированное включение двигателей, что привело к смещению МКС.

Несмотря на то, что неделю назад российский модуль объявляли «почти утерянным», он 29 июля успешно был присоединен к космической станции в 16:29 по московскому времени.