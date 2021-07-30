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Российские космонавты МКС впервые открыли люк лабораторного модуля «Наука»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 21:09
Наука
Российские космонавты МКС впервые открыли люк лабораторного модуля «Наука»
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 30 июля. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые открыли люк многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

На сайте NASA идет трансляция переговоров Москвы и российских специалистов Международной космической станции.

«ЦУП Москвы, открыли люк», — сообщает в управление Новицкий.

Ранее сообщалось, что российские космонавты были вынуждены временно находиться на американском сегменте Международной космической станции. Это было связано с приведением в норму топливной системы модуля «Наука». У отсека произошло незапланированное включение двигателей, что привело к смещению МКС.

Несмотря на то, что неделю назад российский модуль объявляли «почти утерянным», он 29 июля успешно был присоединен к космической станции в 16:29 по московскому времени.

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наука космос мкс
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