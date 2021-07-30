Карьерный консультант Валинуров объяснил, зачем директорам учиться на футуролога

Быстрее и успешнее освоить профессию футуролога получится, если вы уже несколько лет поработали директором или менеджером, считает карьерный консультант, один из ведущих экспертов по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров. Об этом опытный специалист заявил в беседе с ФАН.

Недавно в СМИ появилась новость, что российские вузы начнут готовить специалистов по работе с будущим или так называемых футурологов. Как ожидается, на рынок труда первые выпускники образовательных программ выйдут в ближайшие пять лет.

Человек, анализирующий прошлое и предсказывающий будущее, — такая работа звучит привлекательно для молодежи, выбирающей свой профессиональный путь. Однако получить подобные знания и навыки будет правильно и полезно тем, кто некоторое время работает в своей сфере и считает, что вполне состоялся в профессии.

«Если, допустим, вы поработали руководителем, и ваш возраст от 35 до 45 лет, то жизненный опыт и понимание того, что происходит в мире, у вас гораздо больше, чем у студентов, которые вчера закончили школу и сегодня поступили на эту специальность. У вас будет больше возможностей быстрее в это включиться, освоить и начать показывать результат. Потому что для вчерашних школьников многие вещи будут просто непонятны, а вы уже многое в жизни видели, и вам будет проще накладывать информацию — следовательно, учиться на футуролога вы будете быстрее, чем студент», — заявляет опытный эксперт.

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Красивое название не должно сбивать с толку, ведь работа футуролога — задачка не из легких. Хорошему профессионалу придется много путешествовать и ездить на заграничные конференции, знакомиться и объемно общаться с разными интересными людьми. Здесь, разумеется, потребуется знание как минимум английского языка.

«Если вы хотите стать футурологом, надо понимать, что вы каждый день должны изучать что-то новое. Вам точно нужен английский язык и, может, другие языки, потому что надо понимать мировые тренды — то, что будет происходить в России, во многом зависит от ситуации в мире. Если вы не сможете прямо сегодня прочитать какой-то материал, который вышел пару часов назад, а ждете, что через пару-тройку месяцев появится перевод, то будете не футурологом, а тем, кто констатирует факты. Нужно понимать, что вы будете постоянно держать руку на пульсе и знать, что происходит в мире. Эрудированность должна быть просто феноменальной», — резюмирует Ильгиз Валинуров.

Ранее прикладной футуролог и консультант по стратегии Данила Медведев описал будущее России до 2050 года. По его словам, через 30 лет ни одна страна мира не будет покупать у нас нефть, а, значит, экономику нужно полностью перестроить.