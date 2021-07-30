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Выставка памяти Николая Кочина открылась в Музее природы Владимира

  /   Обновлено: 30 июля 2021 21:04
Общество
Выставка памяти Николая Кочина открылась в Музее природы Владимира
pixabay.com  /  pixel2013

Владимир, 30 июля. Выставка «Человек, обманувший пчелу» открылась в Музее природы во Владимире, она посвящена памяти уникального вологодского художника-таксидермиста Николая Кочина.

Кочин прославился своими созданными вручную чучелами птиц, композициями диких северных цветов, которые было не отличить от живых. Организаторы выставки рассказывают о его непростой судьбе, начиная с самого детства. Отец творца умер, когда он был еще маленький, и ему пришлось самому кормить себя, так как мать сильно заболела. В своих мемуарах он писал, что был беспризорником и жил в детском доме.

«Потом пас три года овец в деревне Щукарево, работал лесорубом, сплавщиком, землекопом… Нанимался батраком на самые разные работы. Делал школьные сумки и цветы в артели «За культурный быт». Три года был охотником-промысловиком», — вспоминал Кочин при жизни.

Как сообщают «Владимирские ведомости», в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится 1666 предметов, созданных руками художника-таксидермиста. С них и начинается экспозиция в Музее природы Владимира.

Ранее журналисты сообщили об открытии в Самаре цифровой литературной выставки, которая расположилась в Струковском саду. Стенды с книгами были установлены на аллеях.

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