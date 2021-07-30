Композитор Игорь Крутой в день рождения перестал скрывать внебрачного сына

Москва, 30 июля. Российский композитор и продюсер Игорь Крутой перестал скрывать от публики наличие у него внебрачного сына по имени Яков и признал его, опубликовав видео с ним.

Накануне именитый музыкант отметил свое 67-летие, с которым его трогательно поздравила вся семья. Его родные люди решили записать для отца видеопоздравление, чем он и поделился с поклонниками в блоге Instagram. Артист подписал каждого говорящего на ролике человека, среди которых был Яков Крутой — его внебрачный сын. До этого момента композитор официально не признавал его.

«Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя, жду в зале», — обратился к отцу внебрачный сын Крутого, работающий фитнес-тренером.

Слухи о наличии у звезды внебрачного сына впервые появились несколько лет назад. На шоу «Алена, блин!» Крутой заговорил о своем наследнике, но весьма неуверенно, сообщает «Вечерняя Москва». Теперь, по всей видимости, он перестал скрывать наличие у него ребенка от любовницы из прошлого.

В комментарии журналистам ФАН композитор рассказал, что свой 67-й день рождения отмечает вместе с семьей. Несмотря на то, что ничего оригинального в этом нет, звезда считает такой сценарий праздника самым лучшим.