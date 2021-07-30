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В Балтийском море прошли совместные боевые учения ВМФ России и ВМС Индии

  /   Обновлено: 30 июля 2021 21:00
Армия
В Балтийском море прошли совместные боевые учения ВМФ России и ВМС Индии
Невские Новости

Санкт-Петербург, 30 июля. ВМФ России и ВМС Индии провели 28 и 29 июля совместные морские учения «Индра» в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба индийского ведомства.

Прошедшие маневры стали новым этапом в развитии двустороннего сотрудничества между странами. Представители Индии отметили, что «Индра» демонстрирует всю глубину стратегических отношений с Россией. Учения проводятся ежегодно начиная с 2003 года. Маневры проходят в рамках визита индийского фрегата «Табар» в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ России.

«Фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли ВМФ РФ «Зеленый дол» и «Одинцово» в течение двух дней отработали морские задачи, включая противовоздушные стрельбы. Также экипажи провели тренировку пополнения запасов, провели вертолетные операции и осуществили совместное маневрирование», — констатирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что полигон Южного военного округа Прудбой в Волгоградской области станет местом проведения российско-индийских учений «Индра-2021». Маневры будут направлены на отработку готовности войск к борьбе с терроризмом.

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