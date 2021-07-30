Политолог Перенджиев рассказал, как Россия поможет Белоруссии в случае нападения НАТО

, 30 июля. Вооруженные силы России придут на помощь Белоруссии в случае нападения. Об этом рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что в случае необходимости на территории страны могут быть развернуты части ВС РФ. при этом глава государства подчеркнул, что на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

В беседе с «Народными Новостями» Перенджиев отметил, что войска Западного военного округа РФ находятся в непосредственной близости белорусской границы, что позволит Москве максимально оперативно помочь союзнику. Эксперт подчеркнул, что это заложено в планах ВС России и Белоруссии, а значит у Кремля нет необходимости держать на территории РБ постоянный военный контингент.

Кроме того, Перенджиев заявил, что Белоруссию не оставит в беде не только российские сухопутные, но и морские силы. Он заметил, что войска НАТО могут атаковать РБ как со стороны Балтийского моря, так и со стороны Украины. Однако эти попытки будут пресечены Балтийским и Черноморским флотом РФ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попросил премьер-министра отправить Тихановской несколько пачек печенья. Об этом политик заявил после ее визита в США.