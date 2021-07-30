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Биткоины активно выводят с криптовалютных бирж
Экономика
Биткоины активно выводят с криптовалютных бирж
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июля. Количество цифровых активов на централизованных биржах криптовалют сократилось до уровня 2018 года, когда стоимость биткоина упала до 3,2 тысячи долларов.

Согласно данным аналитической платформы Glassnode, отток более 63,5 тысячи цифровых монет (2,5 млрд долларов по курсу на 11:20 по московскому времени) наблюдается только за последние 24 часа. Сервис отслеживания криптовалютных транзакций Whale Alert зафиксировал более 50 операций по выводу активов на общую сумму 18,5 млрд долларов (465 тысяч биткоинов), передает РБК.

В большинстве случаев отток валюты связан с активными приобретениями. Например, после трехкратного суточного падения котировок цифровой монеты до 30 тысяч долларов, наблюдался масштабный вывод биткоинов. В результате пользователи сняли примерно 175 тысяч BTC на сумму 7 млрд долларов.

Цена популярной криптовалюты ранее превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня. Согласно данным интернет-портала CoinDesk, повышение биткоина находилось на уровне 15%.

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биткоин Цифровые активы криптобиржи
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