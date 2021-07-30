Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 21:34
21:33
Политика
Политолог Межевич сравнил белорусские власти с солидным зубастым зайцем
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
21:26
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
21:25
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
21:18
Общество
Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России
21:16
Шоу-бизнес
Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»
21:12
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
21:10
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
21:09
Общество
Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»
21:09
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
Все новости

Центральноафриканцы не поддались провокациям Запада и остались на стороне лидера страны
Весь мир
Центральноафриканцы не поддались провокациям Запада и остались на стороне лидера страны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 30 июля. Население Центральноафриканской Республики выразило поддержку президенту страны Фостен-Арканжу Туадера. Несмотря на многочисленные провокации ангажированных СМИ и западных элит, люди верят, что именно Туадера приведет республику к процветанию.

ЦАР столкнулась со множеством трудностей. Преступные формирования вызвали масштабный экономический кризис. Еще несколько лет назад республика считалась одним из самых опасных государств в мире.

Но с приходом к власти нынешнего лидера ситуация в ЦАР в корне изменилась. Благодаря сотрудничеству с Россией Туадера удалось ликвидировать угрозу радикалов. Консультативная поддержка отечественных инструкторов сделала из национальных войск (FACA) одну из сильнейших армий на континенте.

Центральноафриканцы не поддались провокациям Запада и остались на стороне лидера страны
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

После обучения у российских специалистов бойцы FACA разгромили основные силы бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернули в республику мир. Так Туадера выполнил первое обещание, данное центральноафриканскому народу на инаугурации.

Глава ЦАР запустил множество реформ, призванных улучшить жизнь населения страны. Многие из них уже дали положительный результат. Например, в сфере сельского хозяйства началась реализация проекта механизации. Благодаря инновационным разработкам количество продукции и доход фермеров значительно увеличились.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Центральноафриканцы не поддались провокациям Запада и остались на стороне лидера страны
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru