Банги, 30 июля. Население Центральноафриканской Республики выразило поддержку президенту страны Фостен-Арканжу Туадера. Несмотря на многочисленные провокации ангажированных СМИ и западных элит, люди верят, что именно Туадера приведет республику к процветанию.

ЦАР столкнулась со множеством трудностей. Преступные формирования вызвали масштабный экономический кризис. Еще несколько лет назад республика считалась одним из самых опасных государств в мире.

Но с приходом к власти нынешнего лидера ситуация в ЦАР в корне изменилась. Благодаря сотрудничеству с Россией Туадера удалось ликвидировать угрозу радикалов. Консультативная поддержка отечественных инструкторов сделала из национальных войск (FACA) одну из сильнейших армий на континенте.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

После обучения у российских специалистов бойцы FACA разгромили основные силы бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернули в республику мир. Так Туадера выполнил первое обещание, данное центральноафриканскому народу на инаугурации.

Глава ЦАР запустил множество реформ, призванных улучшить жизнь населения страны. Многие из них уже дали положительный результат. Например, в сфере сельского хозяйства началась реализация проекта механизации. Благодаря инновационным разработкам количество продукции и доход фермеров значительно увеличились.