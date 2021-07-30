Политолог Бондаренко назвал четыре ключевых для Украины события в 2024 году

Киев, 30 июля. Политолог из Украины Константин Бондаренко рассказал, какие события в 2024 году станут ключевыми для страны.

Граждане заняты добычей хлеба насущного, поэтому им сейчас не до цветных революций, отметил политолог, говоря о перспективах Украины в ближайшем будущем. Досрочных президентских выборов тоже вряд ли можно ожидать, добавил он.

Однако в 2024 году произойдут события, которые станут ключевыми для политики Киева, сказал Бондаренко. Речь идет о президентских выборах сразу в трех странах — России, Украине и США.

Кроме того, это будет год завершения российско-украинского контракта на транзит газа, сказал политолог. Все эти четыре события совпадут в 2024 году и окажут серьезное влияние на внешнюю политику Украины, уточнил он.

«Четыре этих события приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины», — считает Бондаренко.

Также эксперт допустил возможность большой перезагрузки на Украине. Это случится независимо от того, сохранит ли свою власть президент страны Владимир Зеленский или нет. По мнению Бондаренко, нынешний украинский лидер имеет все шансы удержаться на занимаемом посту.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины утвердил новую внешнеполитическую стратегию страны. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это историческим событием.