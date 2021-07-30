Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 21:34
21:33
Политика
Политолог Межевич сравнил белорусские власти с солидным зубастым зайцем
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
21:26
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
21:25
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
21:18
Общество
Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России
21:16
Шоу-бизнес
Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»
21:12
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
21:10
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
21:09
Общество
Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»
21:09
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
Все новости

Политолог Бондаренко назвал четыре ключевых для Украины события в 2024 году
Политика
Политолог Бондаренко назвал четыре ключевых для Украины события в 2024 году
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 30 июля. Политолог из Украины Константин Бондаренко рассказал, какие события в 2024 году станут ключевыми для страны.

Граждане заняты добычей хлеба насущного, поэтому им сейчас не до цветных революций, отметил политолог, говоря о перспективах Украины в ближайшем будущем. Досрочных президентских выборов тоже вряд ли можно ожидать, добавил он.

Однако в 2024 году произойдут события, которые станут ключевыми для политики Киева, сказал Бондаренко. Речь идет о президентских выборах сразу в трех странах — России, Украине и США.

Кроме того, это будет год завершения российско-украинского контракта на транзит газа, сказал политолог. Все эти четыре события совпадут в 2024 году и окажут серьезное влияние на внешнюю политику Украины, уточнил он.

«Четыре этих события приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины», — считает Бондаренко.

Также эксперт допустил возможность большой перезагрузки на Украине. Это случится независимо от того, сохранит ли свою власть президент страны Владимир Зеленский или нет. По мнению Бондаренко, нынешний украинский лидер имеет все шансы удержаться на занимаемом посту.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины утвердил новую внешнеполитическую стратегию страны. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это историческим событием.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Бондаренко назвал четыре ключевых для Украины события в 2024 году
украина зеленский бондаренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru