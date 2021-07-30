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Более тысячи морских пехотинцев Черноморского флота приняли участие в учениях в Крыму
Армия
Более тысячи морских пехотинцев Черноморского флота приняли участие в учениях в Крыму
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Севастополь, 30 июля. Морские пехотинцы Черноморского флота приняли участие в военных маневрах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба морского ведомства.

Около 1000 военнослужащих морской пехоты, порядка 50 единиц боевой и специальной техники задействованы на учениях в Крыму, которые проводятся на полигонах боевой подготовки. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Во время учений военнослужащие отработали боевые стрельбы по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. Также пехотинцы сдали нормативы управления боевой техникой преодолевая препятствия на пересеченной местности. На маневрах наводчиками была отработана корректировка огня из пушки и пулемета.

Кроме этого, военнослужащие совершили марш, во время которого продемонстрировали умение защищать колонны техники от ударов авиации, а также уничтожение диверсионной группы условного противника. Все проведенные тренировки были утверждены планом командования флота на летний период обучения.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ провел боевые маневры экипажей больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов». Моряки отработали артиллерийские стрельбы по заданным мишеням в рамках прикрытия высадки «вражеского» десанта.

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крым черноморский флот морская пехота
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