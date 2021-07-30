Разработчики расширили функционал Telegram

Москва, 30 июля. Новое крупное обновление для Telegram «выкатили» создатели мессенджера.

Обновленная версия Telegram позволяет пользователям в количестве до тысячи человек принимать участие в видеозвонках. Помимо этого, теперь юзеры могут ускорять просмотр видеозаписей, а их качество было значительно улучшено. Об этом можно прочитать на официальном сайте Telegram.

Новые функции позволяют пользователям просматривать трансляции лекций, концертов, а также иных масштабных мероприятий. Предполагается, что в скором времени лимит на число зрителей будет убран насовсем.

Обновление также затрагивает разрешение сообщений в видеоформате: теперь изображения будут увеличиваться по всей ширине чата. Еще одним нововведением стала перемотка видео, которую можно регулировать по скорости. Предлагаемые варианты — 0,5х, 1,5х, а также 2х и доступная для Android скорость в 0,2х.

Мессенджер недавно был оштрафован московским судом за неудаление нелегального контента. Сумма штрафа для владельцев Telegram составила 11 млн рублей.